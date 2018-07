"Zeer frustrerend" Vandoorne mist unieke kans 02 juli 2018

Stoffel Vandoorne (26) zag gisteren een mooie kans om in de punten te rijden aan zijn neus voorbijgaan. Omdat de Sauber van Leclerc een nieuwe versnellingsbak nodig had en teamgenoot Alonso een nieuw hybride motorgedeelte, kon de West-Vlaming opschuiven naar de zevende startrij. Bij de eerste bocht lag hij veertiende, maar in de derde bocht ging het fout in het drukke verkeer: vier auto's op een rij, te veel om zonder brokken door de bocht te gaan. In zijn contact met Gasly, die er niets aan overhield, zag Vandoorne zijn voorvleugel aan splinters gaan. Traag naar de pitlane dus, en daar nog eens een minuut kwijt omdat het ook daar in het honderd liep. Bij McLaren waren ze er immers in geslaagd om alweer niet klaar te staan, toen Vandoorne bij zijn garage stopte. Na Canada al de tweede keer dit seizoen. Race na een ronde al om zeep.

