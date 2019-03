"Ze zullen rekening moeten houden met ons" Didillon 18 maart 2019

Drie weken geleden nog kandidaat voor PO 2, nu doet Anderlecht weer mee voor de titel. Het parcours van paars-wit oogt onwaarschijnlijk. "Iedereen wilde Anderlecht begraven, maar nu staan we op slechts zes punten van de leider", zei sterkhouder Thomas Didillon na de match. "Men zal rekening met ons moeten houden. Sinds de nieuwe trainer er is, zijn we aan een ongelooflijke remonte begonnen. We verloren niet meer in de laatste zes wedstrijden en vier keer hielden we de nul op het bord. Of dit met Hein ook had gekund? Er zijn geen goede en geen slechte trainers. Er zijn wel trainers die punten pakken en anderen niet. Met Rutten zijn we opnieuw naar de basis gegaan."

