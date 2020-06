Exclusief voor abonnees "Ze vroegen me of ik corona had geïmporteerd" Leonard Santos (29) Aalst, acteur en zanger 04 juni 2020

00u00 0

"Ik besef dat ik bevoordeeld ben en dat anderen het moeilijker hebben", zegt Ketnet-acteur en zanger Leonard Santos. Hij heeft Filipijnse roots, maar werd hier geboren. "Toch gebeurt het dat iemand een stap opzij zet als ik een winkel binnenga. Bij het begin van de coronacrisis hoorde ik ook vaak het grapje: 'Heb jij dat virus meegebracht?' Ik was toen net verkouden. In augustus vorig jaar heb ik me nog heel kwaad gemaakt toen een ouder koppel een tijdlang 'konnichiwa' (Japans voor 'hallo', red.) riep naar mij en mijn zus. Toen ik me omdraaide en de vrouw me herkende vanop tv, zei ze plots dat ik haar chouchou was. Walgelijk."

