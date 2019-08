Exclusief voor abonnees "Ze probeerde te stelen" Brigitta Callens mag tuincentrum nooit meer binnen 06 augustus 2019

Brigitta Callens (38) wordt door een tuincentrum beschuldigd van winkeldiefstal. Dat schrijft 'Dag Allemaal'. De ex-Miss België was aan het shoppen in Floralux in het West-Vlaamse Dadizele toen ze werd betrapt. "Ze probeerde prijsetiketten te verwisselen", zegt de zaakvoerder. "De winkeldetective heeft het opgemerkt, en het staat ook allemaal op beeld." Callens zelf spreekt van een misverstand. "Ik ben onschuldig. De prijsaanduiding was totaal onduidelijk. De producten die ik wou kopen waren niet geprijsd, en ik zag ook geen personeel aan wie ik iets kon vragen", legt ze in tranen uit. "Ik ben dan op zoek gegaan naar gelijkaardige producten waar wel een prijs op hing." Ze kocht die dag voor in totaal 900 euro aan spullen, waaronder mandjes, planten en handdoeken. Het tuincentrum haalde er de politie bij, die volgens Callens heeft gezegd dat haar verhaal klopt. De politiezone Arro Ieper bevestigt dat er voor de interventie geen pv is opgesteld. Maar van de uitbater mag Brigitta zich nooit meer vertonen in Floralux. (ES)

