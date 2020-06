Exclusief voor abonnees "Ze mag maar één van haar zes kinderen zien" Willy (74), maakt zich zorgen over zijn zus Jeanne (89) 04 juni 2020

Ook Willy Vercoutere (74) uit Wingene heeft minister Beke aangeschreven. Zijn 89-jarige zus Jeanne verblijft in een woonzorgcentrum. "Voor corona was mijn zuster daar zeer tevreden, maar nu is Jeanne bedroefd. In de hele maand juni mag ze maar drie keer een half uurtje visite krijgen, van telkens dezelfde bezoeker bovendien. Jeanne heeft zes kinderen die allemaal op bezoek willen, ze begrijpt niet waarom alleen haar dochter Noella nog bij haar mag komen en de andere kinderen niet. Aan het raam gaan wuiven is ook geen optie, want Jeanne ziet niet meer zo goed. Ik bel haar nu om de twee dagen, want ik maak me zorgen om mijn zuster en wil haar laten voelen dat ik er nog ben voor haar. Het verzorgingspersoneel doet al wat mogelijk is om het leven zo normaal mogelijk te maken, waarvoor dank. Maar het zijn lange dagen, die Jeanne moet doorbrengen in eenzaamheid. Om zeven uur 's morgens wordt ze uit bed gehaald, maar er is weinig te doen voor de bewoners die geen boeken meer lezen of tv kijken... Ze geraakt zelfs niet even buiten, want ze is niet goed ter been. En de gemeenschappelijke activiteiten in het rustoord zijn allemaal geschrapt. Minister Geens heeft het geregeld dat de gevangenen een keer per week bezoek kunnen krijgen. Waarom kan dit niet voor rusthuisbewoners? Het zou wel even anders zijn, mochten de hoogbejaarden kunnen gaan betogen of een vakbond hebben die hun belangen verdedigt. Als mensen volgende week weer op café mogen, waarom hoor ik dan geen woord over een versoepeling van de maatregelen in de rustoorden?"

