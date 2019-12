Exclusief voor abonnees "Ze leest ze nog allemaal zelf" 300 kaartjes voor jarige Elza (106) 05 december 2019

Elza Roels uit het Oost-Vlaamse Heusden vierde afgelopen zondag haar 106de verjaardag - gisteren volgde een groot feest. Die verjaardag wou het verplegend personeel, dat haar op handen draagt, niet zomaar laten passeren. Via sociale media en onze krant lanceerden ze een oproep om de voormalige operazangeres zoveel mogelijk verjaardagkaartjes te sturen. Met succes, want meer dan 300 kaartjes en tekeningen sieren momenteel haar muren. "Eén voor één leest ze de kaartjes. Die komen uit Heusden en buurgemeente Melle, maar evengoed uit het verre Luik. De jongste dagen krijgt ze ook regelmatig bezoek van schoolkinderen, die speciaal tekeningen voor haar maakten. Ze straalt bij elk kaartje dat ze leest", zeggen Patricia en Silke, die de actie mee op het getouw zetten. "Ik had nooit verwacht dat zoveel mensen aan mij zouden denken. Ik vind het fantastisch. Maar ik ga in staking moeten gaan, want het is te veel werk aan het worden", lacht de jarige. (DVL)

