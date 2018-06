"Ze kan alles!" 29 juni 2018

Eliana (bijna 6), de dochter van showbizzkoppel Laura Lynn (42) en Matthias Lens (32), mocht afgelopen week haar kleuterdiploma in ontvangst nemen. "Ze heeft geen echt rapport gekregen natuurlijk, wel een kleuterdiploma", vertelt de zangeres trots. "Hierdoor mag ze na de grote vakantie naar het eerste leerjaar. Vorige week was er oudercontact en dat was echt heel positief. Eliana is soms een dromertje - helemaal de mama -, maar dat was het enige minpuntje. Voor de rest wordt ze door haar juf omschreven als een heel lief en behulpzaam meisje. Ze kan ook al het alfabet opzeggen, kleine rekensommen maken, goed rijmen, ze is leergierig, ze knutselt graag... Kortom: ze is helemaal klaar voor het eerste leerjaar. En ze heeft er zelf ook heel veel zin in."

