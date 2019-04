Exclusief voor abonnees "Ze is vanmorgen doodgereden" Citaat van de week 06 april 2019

Dat nieuws kreeg de partner van Dariana Palcau te horen van een agent. Ze was 30 en werd doodgereden op een zebrapad in Brussel. Een situatie zoals je die wel vaker - te vaak - ziet: een ongeduldige, roekeloze chauffeur die rechts voorbijsteekt. Telkens voel je: op een dag wordt zoiets fataal. Je zal die dag maar over het zebrapad lopen.