"Ze is sneller dan ik" Over zus Mariam 12 maart 2019

Obbi Oulare had het in VISTA! ook kort over zijn zus Mariam (16). Een toptalent in de atletiek. "Nochtans is ze pas twee of drie jaar geleden beginnen lopen", lachte de Standard-aanvaller. "Daarvoor speelde ze tennis. Maar ze heeft inderdaad heel veel talent, ze doet het heel goed. Ze is ook sneller dan ik - ik zou het nooit aandurven om tegen haar te lopen. Of het sportieve in de genen zit? Ik denk wel dat we het een beetje van ons vader hebben (Souleymane Oulare, ex-spits van onder meer Racing Genk, red.)."

