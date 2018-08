"Ze is beste volleybalster van het land" Ook vrouwlief Farnoosh populair 29 augustus 2018

Niet alleen Kaveh Rezaei is ontzettend populair in eigen land, ook zijn vrouw Farnoosh Sheikhi is er enorm bekend. De Iranese echtgenote van Rezaei maakt deel uit van de nationale volleybalploeg van Iran en kwam vorig seizoen uit voor de Dauphines Charleroi in de Liga A, het hoogste nationale niveau van het damesvolleybal: "Eerst waren er flink wat problemen met de overheid in Iran, maar uiteindelijk mocht ze toch in Charleroi aan de slag", aldus Rezaei. "Ze is de beste volleybalster in ons land." Na zes maanden bij 'Les Dauphines' is Sheikhi momenteel niet actief. Misschien kan het geen kwaad voor eersteklasser Hermes Oostende om eens contact op te nemen met de naar Brugge verhuisde vrouw van Rezaei. (TTV)

