Exclusief voor abonnees "Ze houdt niet van belangstelling" Viktor Verhulst over z'n moeder 15 mei 2020

00u00 0

Nu Viktor Verhulst (25) met 'Viktor Vlogdown' dagelijks quarantainevlogs maakt voor SBS lijkt de 'Love Island'-presentator net zoals vader Gert (52) en zus Marie (24) helemaal voor een carrière in de media te gaan. Wie altijd in de schaduw is gebleven, is de mama van Viktor en Marie. "Ik heb nog nooit over mijn moeder verteld", klonk het gisteren in de vlog. "Ze staat absoluut niet graag in de belangstelling, dus of ze dit leuk gaat vinden, weet ik niet." Naar aanleiding van haar verjaardag toonde Viktor ook een jeugdfoto van hem met zijn moeder. "Iedereen weet dat ik een heel goede band met mijn papa heb, maar ook de band met mijn moeder is supersterk."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen