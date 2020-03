Exclusief voor abonnees "Ze hebben gekregen subsidies nooit als buffer gebruikt" Sporteconoom Trudo Dejonghe hard voor clubs 27 maart 2020

"Voor Lokeren is het game over en ook Roeselare zit in slechte papieren. Eupen en Cercle Brugge moeten hopen dat hun 'sugar daddies' er nog wat geld inpompen." Sporteconoom Trudo Dejonghe windt er geen doekjes om. "Veel clubs stevenen af op een drama. De kleinere clubs leven van de hand in de tand. Wat er binnenkomt, geven ze uit, ze hebben geen reserves. De uitbetaling van de tv-rechten kan een acuut liquiditeitsprobleem oplossen, maar de ticketinginkomsten vallen volledig weg. België is een 'stepping stone-competitie', kopen en doorverkopen van spelers. Aan de top van de piramide zullen ze minder geld uitgeven en dat zullen ze ook onderaan de piramide voelen. Clubs die transfergeld nodig hebben om een gat dicht te rijden, zullen in de problemen komen. Ondanks het gunstige RSZ-stelsel en het belastingvoordeel hebben de meeste clubs geen buffer opgebouwd. Zij zullen opnieuw smeken voor overheidssteun. Onterecht. De gekregen subsidies hebben ze nooit als buffer gebruikt." (KDZ)

