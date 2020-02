Exclusief voor abonnees "Ze had nog zo graag assisenproces meegemaakt" Oma van vermoorde kapster pas overleden 04 februari 2020

De grootmoeder van Julie Quintens, de vermoorde kapster uit Tienen, is vorige week overleden. Afgelopen zaterdag werd ze begraven. "Haar laatste wens was dat ze dit proces nog tot het arrest mocht meemaken", zei de familie gisterochtend, op de eerste dag van de assisenzaak. Het heeft niet mogen zijn. Veel wijzer zou ze in elk geval niet geworden zijn van de eerste procesdag. "Ik kreeg een heel 'raar' gevoel. Een vorm van seksuele opwinding. En die sloeg om in woede. Door de geur van het parfum dat ze opspoot. En de manier waarop ze het deed. Alles gebeurde automatisch. Het was alsof ik op de passagierszetel zat in mijn eigen lichaam." Met die uitleg van beschuldigde Ben Wertoy moet de familie het voorlopig doen. (EV)

