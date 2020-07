Exclusief voor abonnees "Ze had nog net genoeg energie om haar zoon te redden, maar niet zichzelf" VERMISTE 'GLEE'-ACTRICE DOOD TERUGGEVONDEN 14 juli 2020

De zoektocht naar de Amerikaanse actrice Naya Rivera (33) is ten einde. Gisteren werd een lichaam opgedoken in Lake Piru in Californië, waar ze verdween. "Gebaseerd op de vindplaats, de fysieke karaktertrekken, de kledij en het gebrek aan andere vermiste personen, zijn we ervan overtuigd dat het om Naya gaat", aldus de sheriff tijdens een persconferentie gisteravond. De actrice, bekend van haar rol als Santana Lopez in de populaire serie 'Glee', verdween vorige week woensdag na een boottochtje met haar 4-jarige zoon Josey. Over wat er precies gebeurde, kon de sheriff voorlopig alleen maar speculeren, al worden kwaad opzet en zelfdoding resoluut uitgesloten. Vermoedelijk raakte ze verstrikt in de sterke stromingen. "Het jongetje verklaarde dat hij was gaan zwemmen met z'n moeder. Ze duwde hem langs achteren het dek weer op. Toen hij daarna opkeek, zag hij haar in het water verdwijnen. Ze had nog net genoeg energie om haar zoon te redden, maar niet zichzelf." Het lichaam bevindt zich momenteel in Ventura, waar een autopsie uitsluitsel moet geven dat het om Rivera gaat. (SDE)

