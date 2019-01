"Ze gingen als beesten tekeer" Computerwinkel voor duizenden euro's geplunderd 02 januari 2019

"Laptops van Apple, HP, gsm's, mijn persoonlijke laptop ..." Hassan Zenague (42, foto), eigenaar van computerwinkel Dream Link, somt op wat plunderaars allemaal uit zijn zaak hebben gestolen. Het materiaal is duizenden euro's waard. "En ze kunnen er niets mee zonder de activatiecodes." Zo'n twintig jongeren sloopten het rolluik en sloegen de etalageruit kapot. Ongestoord konden ze drie kwartier hun slag slaan. "Ze zijn hier als beesten tekeergegaan", zegt de uitbater. "Eerst hebben ze via de deur geprobeerd, maar die ging niet kapot dankzij de dikke tralies. Toen gingen ze maar via het raam. " De bewakingscamera was nét kapotgegaan en nog niet gerepareerd. Toch hoopt Zenague dat de politie de daders vindt. "Ik heb glasscherven met bloedspatten erop én een blauwe slipper gevonden. Die is van een plunderaar. Hopelijk helpt dat de politie verder." (SRB)

