"Zal tijdje duren voor we dit leuk vinden" Marc Degryse keek uit naar herstart, maar... 18 mei 2020

00u00 0

"Dit leek wel een trainingswedstrijd." Onze analist Marc Degryse keek zaterdag - net als menig voetballiefhebber - naar Borussia Dortmund-Schalke 04. "Ik keek ernaar uit, was blij dat er opnieuw gevoetbald werd. Maar omdat er niemand in het stadion zat, was de beleving helemaal anders. Ze zeggen dat we alles gewoon worden. Alleen: het zal nog een tijdje duren voor we dit leuk gaan vinden."

