'Zachte temperaturen' geven pollen nu al vrij spel 19 januari 2018

Het stuifmeelseizoen is begonnen en het snotteren kan beginnen. De stuifmeelconcentraties van de els en de hazelaar liggen nu al een stuk boven het gemiddelde. In meetstations in Brussel en Marche-en-Famenne werden tot 100 pollen per kubieke meter lucht opgetekend, het dubbele van de drempel waarbij mensen die hiervoor allergisch zijn, symptomen van allergie kunnen krijgen. Het aantal pollen in de lucht schommelt sterk in functie van de weersomstandigheden, en concentraties kunnen snel toenemen in droge periodes. De maximumtemperaturen lagen gedurende enkele dagen tussen de 5 en 7 graden, wat blijkbaar voldoende was om de hazelaars te doen ontluiken, vroeger dan in de ijzige maand januari van 2017. In deze periode van het jaar is er overigens verwarring mogelijk tussen de symptomen van een pollenallergie en van een verkoudheid.

HLN

