"Yarmolenko (West Ham) is peter van mijn zoontje" 08 december 2018

De prestaties van Bezus staan of vallen met de situatie van zijn gezin. Samen met zijn vrouw Anna woont hij in Hasselt. Zijn kroost is al drie zoontjes rijk. "Ik breng veel van mijn vrije tijd met hen door. We gaan wandelen, het park in en mijn vrouw is dol op Winterland. (lacht) Mijn oudste zoontje Kyryll voetbalt zelf al bij Sporting Hasselt. Ik ga graag naar zijn wedstrijdjes kijken. Matvii is nog wat jong om te voetballen en Luca is nog maar anderhalve maand geleden geboren."

