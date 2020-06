Exclusief voor abonnees "Wraakroepend dat An Lemmens 'Boer zkt vrouw' presenteert" Algemeen Boerensyndicaat: 29 juni 2020

00u00 0

Het Algemeen Boerensyndicaat is er niet blij mee dat VTM-presentatrice An Lemmens opduikt in een filmpje van Animal Rights. "Wraakroepend dat zij ook 'Boer zkt vrouw' presenteert, het voelt verkeerd aan", aldus Bart Vergote van het Algemeen Boerensyndicaat in de kranten van Mediahuis.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen