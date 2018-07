'Wraakmails' kosten Vlaamse prof fikse schadevergoeding €1.000.000 31 juli 2018

00u00 0

De Vlaamse topeconoom Geert Bekaert (53) moet van de rechtbank in New York 1,25 miljoen dollar (zo'n 1 miljoen euro) schadevergoeding betalen. Hij had een medewerkster van de universiteit die hem valselijk had beschuldigd in mails beledigd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN