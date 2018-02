"Wout moet meer lef tonen" De Vlaeminck 26 februari 2018

Roger De Vlaeminck (70) is een Van Aert-believer. Dat hij helemaal niet verrast was door zijn prestatie in de Omloop, vertelde hij aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. "Ik weet al langer dat Van Aert een topper is. Op vijf kilometer van de finish was ik zelfs overtuigd dat hij zich in de top vijf zou sprinten. Maar hij heeft nog te veel schrik van die grote namen. Ik zag dat hij zich in de finale zelfs liet verleiden om op kop te rijden. Dat hoefde hij niet te doen. Weet je, toen ik mijn eerste Omloop won, heb ik geen meter op kop gereden. Ik zette mij in het wiel van Patrick Sercu en klopte hem in de sprint. Dat lef moet Van Aert ook hebben. Maar hij komt er wel. Zelfs in combinatie met de cross. Alleen moet hij zich beperken tot 15 veldritten." (DNR)

