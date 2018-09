"Wout heeft ook rechten" Stuurt Van Aert aan op contractbreuk? 01 september 2018

Weggaan of toch blijven? Dat lijkt nu de volgende vraag voor Wout van Aert. De wereldkampioen veldrijden laat er geen twijfel over bestaan dat de liefde met zijn huidige werkgever Nick Nuyens op is. Van Aert heeft wel een contract met Sniper Cycling tot het einde van 2019. Daar verandert de fusie met Roompot niets aan. Juridisch heeft hij geen grond om zijn contract met Sniper te breken.

