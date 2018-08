"Wou langs het water naar mijn dochter" Man van 66 fietst langs E403 22 augustus 2018

Opschudding gisterenmiddag op de E403 in Roeselare. Plots doemde er op de pechstrook een fietsende man op in fluovestje en met fietshelm, met naast zich voorbijrazende vrachtwagens. Rond 16 uur verwittigde een opmerkzame passant de politie. Omdat de wegpolitie niet in de buurt was, werd een combi van de lokale politie ter plaatse gestuurd. Die kon de man al na een paar minuten lokaliseren. Een agent sloeg een praatje met de duidelijk verwarde man. "Ik ben op weg naar mijn dochter in Izegem", zei de 66-jarige V.P. uit Roeselare verbouwereerd. "Ze had mij de raad gegeven om langs het water naar haar te rijden."

HLN