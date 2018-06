"Wou eerst overleggen met mijn vrouw" 27 juni 2018

00u00 0

chauffeur wandelt weg na dronken crash op E40

"Mijn vrouw zou me op de eerstvolgende parking komen ophalen." Een 45-jarige man uit Meulebeke had een wel erg vreemde reden om vorig jaar weg te wandelen na een ongeval op de E40. Op 3 mei crashte F.L. rond 21.45 uur in de middenberm ter hoogte van Oudenburg. Hij stapte uit en wandelde weg. Passanten belden de politie, toen ze hem op de pechstrook zagen wandelen. Een patrouille kon hem ruim een uur later staande houden, enkele kilometers verderop in Jabbeke. Hij had 2,25 promille alcohol in z'n bloed. "Ik was kort voordien nog maar veroordeeld en wilde eerst met m'n vrouw overleggen wat ik zou zeggen", zei L. gisterenmorgen aan de Brugse rechter. Die veroordeelde hem tot 6 maanden rijverbod. F.L. moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen. (SDVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN