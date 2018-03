"Word vegan, zoals ik" 07 maart 2018

Dat Beyoncé al jaren veganistisch eet, is geweten. Op Instagram moedigt ze nu ook haar fans aan om vegan te gaan - voor hun eigen gezondheid en die van de planeet. De zangeres doet dat in de aanloop naar Coachella, het bekende festival waar ze één van de headliners is. Queen Bey raadt haar fans aan om het '22 Days Nutrition'-programma te volgen, een soort dieetplan dat haar fitnesstrainer creëerde en waar ze zich al sinds 2013 samen met haar man Jay Z aan houdt. En dit geheel terzijde: Beyoncé investeerde een tijdje geleden in dat bedrijf - en maakt dus vooral reclame voor haar eigen portemonnee. (TDS)

