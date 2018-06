'Word schandalig arm' onze opinie 29 juni 2018

"Voetbal moet plezant blijven voor iedereen." Het zijn niet wij die het zeggen - na die bilcontrole van Lionel Messi is ons WK eigenlijk al geslaagd - maar minister van Justitie Koen Geens. In een filmpje waarin hij een opa acteert die zijn kleinkinderen voor groot onheil wil behoeden, pleit de CD&V'er voor een verbod op gokreclame tijdens liveverslaggeving van sportwedstrijden. Geen dag te vroeg volgens oppositie en meerderheid, die door het WK plots herinnerd worden aan een realiteit die ze al jaren kennen. Namelijk, dat van alle Belgen die jaarlijks een fortuin verkwanselen aan "dat ene foutje gokje" op de Mannschaft, Jurgen Roelandts of Antwerp Giants, de helft jonger is dan 30. En dat je door de digitale revolutie niet eens meer uit je luie zetel of tienerbed moet komen, om gokverslaafd te worden. Een handige app hangt je bankrekening zó aan de jackpot.

