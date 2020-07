Exclusief voor abonnees "'Wor zitte hie' de mannen van Diest?" 5 04 juli 2020

Kan een concert legendarisch worden door één geniale openingszin? Jazeker, en het optreden van The Scabs in 1983 bewijst dat. "Wor zitte hie de mannen van Diest?", roept Guy Swinnen als hij om 11 uur de microfoon vastneemt. In het publiek steken Stijn Meuris en Stef Wauters - beiden niét van Diest - hun hand op. Het wei-gevoel, met korte ei, is geboren. "We hadden 'Here's to You, Gang' onze eerste mini-lp uit", zegt Guy Swinnen er later over. "De single 'Matchbox Car' was een culthit en daardoor mochten we TW openen. Ik herinner me nog dat we vol zenuwen in de coulissen stonden te wachten terwijl Guy Mortier ons aankondigde. Op het podium moest ik even slikken, er stonden al duizenden mensen. Gelukkig zag ik fans uit Diest op de voorste rijen." (DB)

