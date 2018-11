'Woningpaspoort' verzamelt alle mogelijke attesten 30 november 2018

00u00 0

Vanaf volgende week krijgt iedere woning in Vlaanderen z'n eigen paspoort. Een soort van 'digitale schoenendoos' waarin alle keuringen, attesten en vergunningen verzameld worden. Het platform zal zich in eerste instantie wel beperken tot gegevens waarover de overheid beschikt. Voor wie meer informatie kwijt wil in zijn of haar woningpaspoort, is er ook het privé-initiatief Homepass. Daarin kan je ook polissen en garantiebewijzen bewaren, en alle mogelijke attesten delen met bijvoorbeeld kandidaat-kopers. (BHL)