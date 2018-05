'Wonderkind' mag op haar 14de naar unief 30 mei 2018

Je hebt slim, je hebt héél slim en dan komt Marie Van Hauwaert. Het meisje uit Hove leerde zichzelf op haar vijfde lezen, sloeg de derde kleuterklas over en haspelde het hele middelbaar in enkele jaren af, waardoor ze zich nu, op haar veertiende, mag inschrijven aan de universiteit. "Eigenlijk voel ik me daar nog wat te jong voor", zegt ze. "Toch doe ik mee aan het ingangsexamen geneeskunde. Als ik slaag, pik ik volgend jaar een aantal afzonderlijke vakken mee. Eén van mijn zussen zit al in die richting. Ik heb eens in haar cursussen gekeken en dacht: dat wil ik óók allemaal leren."

