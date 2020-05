Exclusief voor abonnees 'Wonden' inpakken en bladeren besproeien 26 mei 2020

0

Vrijwilligers pakten de 'wonden' van de 117 beschadigde eiken en berkenbomen gisteren in met plastic folie en tape. "Dat voorkomt uitdroging", legt conservator Kris Van Der Steen uit. De wond op de stam vullen ze met verschillende materialen: sommige met hout, andere met mos. Op vraag van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) doet natuurdomein De Liereman onderzoek naar verschillende methodes om bomen te redden. "We hebben alle bomen een nummer gegeven. Later hopen we dan te zien welke manier het best gewerkt heeft." De brandweer kwam gistermiddag ook naar het natuurdomein om de bladeren te besproeien. "De bomen mogen vooral niet uitdrogen", zegt Van Der Steen. "En dat is met deze warmte en lange droogte sowieso al moeilijk."

