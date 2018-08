'Woebel' maakt wafelverkoop van deur-aan-deur overbodig 06 augustus 2018

Een scouts die van deur tot deur wafels verkoopt is binnenkort passé, als het van Jonas van Gool (26) uit Vosselaar afhangt. Hij ontwikkelde het online verkoopplatform Woebel, waarop (jeugd)verenigingen georganiseerd items kunnen verkopen als inzamelactie. Op woebel.be maak je een pagina aan met het product dat je wil verkopen, van wafels of taarten tot een inschrijving voor een kamp. Via mail of Facebook kan de vereniging die link verspreiden. Geen geknoei meer met onleesbare invulstrookjes en aanbellende jeugd op zondagochtend, zo somt Van Gool de voordelen op. Klanten kunnen online betalen, waarna Woebel het geld doorstort naar de vereniging. Per verkocht item gaat er een kleine bijdrage naar Woebel. Jonas kwam vorig jaar in december zelf op het idee, geïnspireerd door zijn eigen zeventien jaar lange Chiro-ervaring.

