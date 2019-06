Exclusief voor abonnees "Woah, Gertje is gevrouwd zo!" Opnames laatste clip Samson & Gert 14 juni 2019

De wittebroodsweken zijn voorbij voor Gert Verhulst (50). Gisteren stond hij in Schelle alweer op de set van de allerlaatste zomerclip van Samson & Gert. De bijhorende single 'Warm!' verschijnt op 26 juni. Gert is in de clip trouwens voor het eerst te zien met een trouwring. "Ik heb er nooit aan gedacht die uit te doen, de mensen zullen daar wel niet zo hard op letten, zeker?", zegt hij. "Ik ben trouwens bang dat ik hem ga verliezen als ik die ergens leg."

