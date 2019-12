Exclusief voor abonnees "Woah, Gertje is 'gevrouwd' zo" 11 Gert Verhulst 27 december 2019

Hij kreeg samen met Studio 100-kompaan Hans Bourlon het ereteken van de Vlaamse Gemeenschap, leerde koorddansen voor 'De Battle', verkocht duizenden kaartjes voor 'Chateau Cupido' (het theaterstuk dat hij komend jaar op de planken brengt met Karen Damen en James Cooke), en stapte na een relatie van tien jaar - eindelijk en in het geheim - in het huwelijksbootje met zijn Ellen. "Woah, Gertje is gevrouwd zo!", reageerde Samson, die op dat moment al wist dat hij een ander baasje zou krijgen. "Het rode hemd wordt begraven", had Gert Verhulst (51) op een druk bijgewoonde persconferentie in het voorjaar gezegd. "Het moment dat het zielig zou worden, wil ik absoluut voor zijn."

