Exclusief voor abonnees "WK-goud: dat blijft een zot gevoel" Nina Derwael 14 oktober 2019

00u00 0

Een warm welkom voor Nina Derwael (19), bij haar terugkeer gisteravond in het treinstation van Brussel-Zuid. Haar vriend Siemen Voet (19), voetballer bij Roeselare, stond haar op te wachten met een bos bloemen. Terwijl de turnster zaterdag de wereldtitel veroverde op de brug met ongelijke leggers, scoorde haar vriend tegen OH Leuven. "Zo was de dag voor ons allebei goed", lacht ze.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen