"Witsel vandaag in Dortmund" 30 juli 2018

00u00 0

Volgt er eerstdaags witte rook in het transferdossier van Axel Witsel (29)? De RTBF meldt dat de Rode Duivel vandaag medische testen aflegt bij Borussia Dortmund. De Duitsers zouden twintig miljoen euro betalen om de middenvelder los te weken bij het Chinese Tianjin Quanjian. Witsel moet wel inleveren om terug naar Europa te keren: in Azië verdiende hij 18 miljoen euro per jaar, in Duitsland kan hij hoogstens 12 miljoen euro vangen, maar de Luikenaar liet eerder verstaan graag opnieuw dichter bij huis en op een hoger niveau te voetballen. De entourage van Witsel ontkent dat er een nakend akkoord is. Ook PSG toonde vage interesse. (PJC/KTH)