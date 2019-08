Exclusief voor abonnees "Wist niet of het penalty was" Rits 07 augustus 2019

Dikke pluim voor Mats Rits. Wat een wedstrijd van de verdedigende middenvelder, die ook nog eens een strafschop uitlokte. "Ik riep eerst 'los', maar toch tikte Dennis de bal voor mijn neus weg (lacht). Gelukkig kwam ik alsnog in balbezit. Ik besloot mijn tegenstander uit te schakelen en wist meteen dat het overtreding was. Binnen of buiten de grote rechthoek, dat wist ik dan weer niet." De middenvelder ziet kansen met de mooie 1-0-uitgangspositie. "Jammer dat we geen tweede konden scoren, maar het is al goed dat we de nul houden. Mignolet is een imposant figuur - hij heeft ons recht gehouden. In Kiev wordt het een heksenketel, maar we gaan er alles aan doen om daar te scoren." (TTV/NP)