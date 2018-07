"Wist dat ik naar eerste paal moest gaan" Matchwinnaar Umtiti 11 juli 2018

Samuel Umtiti, de man die de Belgische WK-droom aan diggelen kopte. Na afloop van de wedstrijd prees hij vooral het Franse collectief. "Ik scoor het doelpunt van de overwinning, maar dit is de zege van de hele groep", zei de matchwinnaar. "We hebben als elf 'honden' gevochten en we zijn beloond."

