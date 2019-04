Exclusief voor abonnees "Winnen is een must" Club klaar voor Anderlecht 01 april 2019

Zou het donderdag eindelijk gebeuren? Het vertrouwen bij Club is alvast groot in de aanloop naar de trip naar Anderlecht, daar waar het sinds 1998 niet meer won. "We zijn verplicht om te winnen in Anderlecht", klonk Dennis gisteren strijdvaardig. "In principe moeten we alle play-offwedstrijden winnen. Het is al meer dan twintig jaar geleden dat het ons daar gelukt is, maar geen enkel record houdt eeuwig stand. We gaan alvast voor de zege."

