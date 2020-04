Exclusief voor abonnees "Winkeleigenaars: geef maand gratis huur" 04 april 2020

00u00 0

Eigenaars van winkelpanden zouden de komende twee maanden de helft van de huurprijs moeten kwijtschelden aan huurders in financiële moeilijkheden. Dat vraagt de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS). Voor de andere 50% moet uitstel van betaling gegeven worden, klinkt het. Diverse winkelketens trokken de afgelopen dagen aan de alarmbel omdat ze de huur van hun panden niet meer kunnen betalen. De sector vraagt ook steun van de overheid : via een vrijstelling van onroerende voorheffing, maar ook door een garantiefonds in het leven te roepen voor de huurders van winkelpanden.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen