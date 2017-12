'Win uw Huis' duurde maar één dag, maar bracht toch 4.000 euro op 00u00 0

De actie 'Win uw Huis' werd dan wel na amper één dag stopgezet, Kom op tegen Kanker houdt er toch een donatie van 3.968 euro aan over. Bij de actie 'verlootte' het gezin Sierens hun huis in Waregem door lotjes van 50 euro per stuk te verkopen. Maar de initiatiefnemers zagen zich genoodzaakt de actie meteen stop te zetten na beschuldigingen dat ze zichzelf wilden verrijken. Kris Sierens kreeg zelfs bedreigingen. Toch werden er op die eerste actiedag zo'n 200 tickets verkocht. "Een betrekkelijk grote groep wilde zijn bijdrage terug, maar anderen wilden dat het naar het goede doel ging", zegt Sierens. "Kom op tegen Kanker is hier dankbaar voor." (LPS)