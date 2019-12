Exclusief voor abonnees "Wilmots weg bij Iran" 05 december 2019

Volgens Iraanse media is Marc Wilmots (50) niet langer de bondscoach van Iran. Vorige maand had de ex-Rode Duivel er al mee gedreigd zijn contract te laten ontbinden wegens achterstallige betalingen. In Wilmots' entourage klinkt het dat advocaten het dossier beheren. "Voorts kunnen we geen commentaar geven." (PJC)