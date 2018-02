"Willian gezegd dat hij moet scoren, niét de paal treffen" Hazard 21 februari 2018

Eden Hazard vond het jammer dat één fout Chelsea de zege kostte. "In dit soort wedstrijden moet je honderd procent gefocust zijn. Als we meer goals zouden gescoord hebben, dan telde de fout niet. Een gelijkspel is een slecht resultaat. Ginder zullen we meer dan perfect moeten spelen en de clean sheet houden."

