"Willen tonen dat agenten niet stelen" Bodycams voor Antwerpse drugspolitie

Het Drugs Ondersteuningsteam van de politie in Antwerpen wordt binnenkort uitgerust met bodycams. De beelden die door de agenten gemaakt zullen worden, moeten vooral dienen om na huiszoekingen te kunnen weerleggen dat sommige agenten links en rechts wat geld of drugs zouden achteroverdrukken. In heel wat onderzoeken wordt dat immers gesuggereerd. Bij vakbond VSOA wordt de maatregel op kritiek onthaald omdat hij niet helemaal rechtsgeldig zou zijn. "Wij hebben intern alles afgetoetst met de vakbonden en het personeel", zegt woordvoerder Sven Lommaert. "Als de camera's resultaat opleveren, is het mogelijk dat andere teams er ook mee uitgerust zullen worden." (VTT)