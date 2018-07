"Willen nul van de tabellen vegen" Sportief manager Jacques Stas 02 juli 2018

Vanavond sluiten de Belgian Lions de eerste voorronde voor het WK 2019 in China af met een (overbodige) interland tegen Bosnië. Na het verlies van vrijdag tegen Rusland is de uitschakeling een feit voor de Lions. "We willen absoluut die nul van de tabellen vegen. Als ik onze vechtlust tegen Rusland zie, dan ben ik optimistisch dat we tegen Bosnië die eerste zege zullen pakken", zei sportief manager Jacques Stas. Voor de Lions werd deze WK-voorronde een ontgoocheling. Niet geholpen door het nieuwe speelformat toonden de Lions zich wel competitief, maar nooit succesvol. Vooral het pijnlijke verlies in Bosnië, waar in de slotminuten een bonus van zeven punten werd verspeeld, hypothekeerde meteen de kwalificatiekansen.

