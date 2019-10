Exclusief voor abonnees "Willen niet dat ze gewond raken" Alle Amerikaanse soldaten verlaten noorden van Syrië 14 oktober 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zo'n 1.000 Amerikaanse troepen die zich in het noorden van Syrië bevinden, opdracht gegeven het gebied te verlaten. Vorige week had Trump al een vijftigtal soldaten in het grensgebied zich laten terugtrekken, waarna Turkije zijn offensief kon starten. Nu moeten echter alle troepen uit Noord-Syrië vertrekken. "De situatie dreigt onhoudbaar te worden", zei Mark Esper, de chef van het Pentagon. "We willen onze soldaten niet in een situatie brengen waarbij ze gedood of gewond kunnen raken." (LVB)