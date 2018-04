"Willen contract Schrijvers verlengen" 24 april 2018

Siebe Schrijvers (21) komt niet meer van de bank bij Genk, maar De Condé ziet voor de belofteninternational nog steeds een mooie toekomst weggelegd in de Luminus Arena. "Wij willen zijn contract verlengen en dat weet hij ook. Siebe kan een sterkhouder worden, daar geloven we rotsvast in. Hij mag niet in een negatieve spiraal terechtkomen omdat hij naast de ploeg valt. De bal ligt nu in zijn kamp." (KDZ)