"Willen absoluut een ronde verder"

Ondanks de mooie affiche en het feit dat er een ticket voor de halve finale op het spel staat, zijn er amper 1.200 kaartjes verkocht voor STVV-Gent. "Spijtig, want we kunnen de steun van onze supporters gebruiken", stelt Marc Brys. "Maar dat neemt niet weg dat we absoluut een ronde verder willen en die bekerfinale beogen. We hoeven die match niet eens te winnen. Toch hebben we ook nog iets recht te zetten na Lokeren." Brys is niet van plan om te roteren. "Amper drie dagen na onze competitiematch sluit ik niet uit dat ik hier of daar een wissel zal doorvoeren. Maar dat zal dan niet ten koste van de sterkte van het team gaat. Er staat voor eindejaar nog veel op het spel. Ook in de competitie. Vandaar toch enige voorzichtigheid." (FKS)

