"Wilde direct abonnement kopen"

Collega-Duivels over speler-coach Kompany | Vertonghen 31 mei 2019

00u00 0

"Ik ben 'superexcited' om Vince aan het werk te zien op beide fronten. Bij de nationale ploeg zullen we er al eens een aardig woordje over spreken. (grijnst) Dit is een geweldige kans voor hem. Mooi voor Anderlecht ook. Toen ik het hoorde, wilde ik direct een abonnement kopen. Omdat ik Vince supergoed ken. Ik schat hem ongelofelijk hoog in - ik ben fan van de voetballer, van de mens en nu ook van de trainer. Ik gun Vince alles in de wereld." (NP)

