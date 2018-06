"Wil men 17-jarigen laten opboksen tegen zware carrosserieën?" Voorzitter Schotte 18 juni 2018

Cercle Brugge kan zich totaal niet vinden in de richting die de Pro League uit wil met de beloftenploegen. "Iedereen zegt altijd het belang van het Belgische voetbal te dienen, maar ik moet vaststellen dat enkel het eigenbelang telt", stelt voorzitter Frans Schotte scherp. "Het is onbegrijpelijk dat men de beloften van de 16 ploegen van 1A in verschillende competities wil onderbrengen. De beloften van de K11 (de 11 'kleine' eersteklassers, red.) laten voetballen tegen de Amateurs 3, waar slaat dat op? Amateurs 3, dat is het vijfde niveau van ons voetbal, de vroegere eerste provinciale reeksen. Wil men onvolgroeide spelers van 17 of 19 jaar laten opboksen tegen 'zware carrosserieën' van 30 of 32 jaar die voetballen om eerst punten en dan pinten te pakken? Is dat de omgeving om talenten op een profcarrière voor te bereiden? Dat is niet ernstig. Wij horen op basis van ons opleidingsniveau tot Elite 1 en willen dan ook dat onze beloften kunnen uitkomen tegen die van Standard, van Anderlecht, van Club, van Gent, van Genk." (LUVM)

