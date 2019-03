"Wil het de coach moeilijk maken" Tielemans 25 maart 2019

Youri Tielemans stond in de basis. Een riedeltje dat we sinds het WK al elke wedstrijd konden opzeggen. Negen basisplaatsen op rij inmiddels voor de centrale middenvelder. "Het loopt goed voor mij", grijnsde de huurling van Leicester City na de 0-2 op Cyprus. "Als de geblesseerden terugkeren, zal de coach keuzes moeten maken. Ik wil het hem zo moeilijk mogelijk maken door goed te presteren. Ik doe mijn uiterste best om mijn plek te behouden."